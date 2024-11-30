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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Suriye'de Esed'e askeri darbe iddiası! Şam'da sıcak çatışma
Giriş Tarihi: 30.11.2024 22:01 Son Güncelleme: 30.11.2024 22:10

SON DAKİKA | Suriye'de Esed'e askeri darbe iddiası! Şam'da sıcak çatışma

Son dakika haberleri... Suriye, son yılların en hareketli saatlerini yaşıyor. Rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından bölgedeki ilerleyişini sürdürürken Şam'dan da çatışma haberleri geldi. Esed'e karşı darbe girişiminin başlatıldığı ve Şam'da çatışmaların sürdüğü iddia edildi.

SON DAKİKA | Suriye’de Esed’e askeri darbe iddiası! Şam’da sıcak çatışma

Esed rejimi güçleriyle 4 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor. Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.

Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

ASKERİ DARBE İDDİASI

Öte yandan, başkent Şam'da da çatışmaların yaşandığı iddia edildi. Beşşar Esed'e karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. Suriye Devlet Televizyonu'nun yayınının kesildiği belirtiliyor.

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SON DAKİKA | Suriye'de Esed'e askeri darbe iddiası! Şam'da sıcak çatışma
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