SON DAKİKA| Suudi Arabistan’da erken uyarı sistemleri devreye girdi: 4 patlama sesi duyuldu

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre uyarının ardından Riyad 'da 4 patlama sesi duyuldu.

Son Dakika: Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi. Kurum ayrıca vatandaşların uyarı anında izlemesi gereken güvenlik talimatlarını içeren bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

"TEHLİKE GEÇTİ"

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Riyad'da cep telefonu kullanıcılarına tehdidin geçtiği, olası isabet noktalarından uzak durmaları, çevredeki herhangi bir yabancı cisme yaklaşmamaları uyarısı içeren ikinci bir bildirim gönderildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.