SON DAKİKA: Suudi Arabistan’ın Mekke, Cidde, Taif bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı

SON DAKİKA: Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Mekke-i Mükerreme, Cidde, Taif, Yenbu ve Tebuk kentlerinde yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu.

TOPLANMA ALANLARINDAN UZAK DURULMASI ÇAĞRISI

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak söz konusu tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör