Son dakika | Suudi Arabistan’ın Yemen Büyükelçisi açıkladı: Babulmendeb Boğazı Husilerden temizlendi

"YEMENLİLER VE ARAPLAR İÇİN BİR ZAFER"

Bunun tüm Yemenliler ve Araplar için bir zafer olduğunu belirten Al Cabir, açıklamasında başka ayrıntıya yer vermedi.

Husiler tarafından Al Cabir'in iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Yemenli bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Babulmendeb Boğazı ile boğaza hakim konumdaki Meyun Adası'nın kontrolünü sağlamak amacıyla bugün sabah askeri operasyon başlattığını belirtti.