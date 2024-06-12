Giriş Tarihi: 12.6.2024 17:09Son Güncelleme: 12.6.2024 17:11
Son dakika | Tahir Elçi davasında karar çıktı: 3 polise beraat verildi!
Son dakika haberi... Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015’te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık 3 polisin beraatine karar verdi.
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Son dakika haberi! 9 yıl önce öldürülen Diyarbakır Baro Eski Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada mahkeme 3 polisin beraatine karar verdi.
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Son dakika | Tahir Elçi davasında karar çıktı: 3 polise beraat verildi!