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Giriş Tarihi: 12.6.2024 17:09 Son Güncelleme: 12.6.2024 17:11

Son dakika | Tahir Elçi davasında karar çıktı: 3 polise beraat verildi!

Son dakika haberi... Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015’te basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında mahkeme, sanık 3 polisin beraatine karar verdi.

Son dakika | Tahir Elçi davasında karar çıktı: 3 polise beraat verildi!

Son dakika haberi! 9 yıl önce öldürülen Diyarbakır Baro Eski Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili davada mahkeme 3 polisin beraatine karar verdi.

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Son dakika | Tahir Elçi davasında karar çıktı: 3 polise beraat verildi!
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