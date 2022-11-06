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Giriş Tarihi: 6.11.2022 11:50 Son Güncelleme: 6.11.2022 11:51

Son dakika | Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika | Tanzanya’da yolcu uçağı göle düştü! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi: Tanzanya'da bir yolcu uçağıu Victoria gölüne düştü. Şimdiye kadar 15 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle düştüğü belirtilirken, uçakta kaç kişinin olduğunun ise net olarak bilinmediği ifade edildi.

Son dakika haberleri: Devlete ait Tanzanya Yayın Kurumu (TBC), bir son dakika açıklamasında bulunarak Tanzanya'daki Victoria Gölü'ne bir yolcu uçağının düştüğünü ifade etti.

15 KİŞİ KURTARILDI

Alınan bilgilere göre uçak Bukoba'daki bir havaalanına inmeye çalışıyor. İlk bilgilere göre şu ana kadar 15 kişi kurtarıldı. Ancak uçakta kaç kişinin olduğu şu an için net olarak bilinmiyor.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE DÜŞTÜ

Uçağın fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle düştüğü ifade edildi. Bukoba'daki bir havaalanına inmeye çalışırken düştüğünü bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika | Tanzanya'da yolcu uçağı göle düştü! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
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