Son dakika | Tanzanya’da yolcu uçağı göle düştü! Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri: Devlete ait Tanzanya Yayın Kurumu (TBC), bir son dakika açıklamasında bulunarak Tanzanya'daki Victoria Gölü'ne bir yolcu uçağının düştüğünü ifade etti.

15 KİŞİ KURTARILDI

Alınan bilgilere göre uçak Bukoba'daki bir havaalanına inmeye çalışıyor. İlk bilgilere göre şu ana kadar 15 kişi kurtarıldı. Ancak uçakta kaç kişinin olduğu şu an için net olarak bilinmiyor.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE DÜŞTÜ

Uçağın fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle düştüğü ifade edildi. Bukoba'daki bir havaalanına inmeye çalışırken düştüğünü bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...