SON DAKİKA… Terör örgütü YPG’ye verilen süre doluyor: Haseke kuşatıldı! YPG’ye operasyon an meselesi…

SON DAKİKA… Dünyanın gündemi bir kez daha Suriye’ydi… Suriye ordusunun operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG, Fırat’ın doğusuna çekilmeyi kabul etti. Suriye hükümeti ile YPG arasında Haseke için yapılan 4 günlük ateşkesin bugün bitmesi beklenirken bölgede bir kez daha gerilim yükseldi. Suriye ordusu Haseke sınırında eli tetikte beklerken, kritik noktadan ilk canlı yayını gerçekleştiren AHaber Muhabiri Mehmet Geçgel, askerin bölgeye konuşlandığına dikkat çekti. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 12:24 Son Güncelleme: 24 Ocak 2026 12:52

SON DAKİKA… Dünyanın gündeminde bir kez daha Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan gerilim vardı. Suriye ordusuna entegre olmayan ve 10 Mart mutabakatına uymayı reddeden terör örgütü YPG/SDG, iyice sıkıştı! Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar ile Fırat'ın batısından çekilen terör örgütü YPG ile Suriye hükümeti arasında bu kez Haseke için mutabakat yapıldı.

HASEKE SINIRINDAN İLK CANLI YAYIN... AHABER MUHABİRİ MEHMET GEÇGEL AKTARDI! 4 günlük ateşkesin bugün dolması beklenirken, gözler bir kez daha Haseke sınırındaydı… kritik bölgeden ilk yayını AHaber yaptı… AHaber muhabiri Mehmet Geçgel ile Kameraman Mehmet Ali Bağ, Haseke sınırındaki hareketli anları AHaber ekranlarında ilk kez canlı olarak yayınladı. Mutabakatın sahaya yansıtılmasına dair bir adım gelmediğini belirten Geçgel, teröristlerin kamikaze drone'lar ile saldırı düzenlediğini vurguladı. Suriye ordusu kuşatmayı tamamladı! Haseke'den ilk canlı yayın A Haber'de | Video