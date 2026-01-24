  • Haberler
  • SON DAKİKA… Terör örgütü YPG’ye verilen süre doluyor: Haseke kuşatıldı! YPG’ye operasyon an meselesi…

SON DAKİKA… Terör örgütü YPG’ye verilen süre doluyor: Haseke kuşatıldı! YPG’ye operasyon an meselesi…

SON DAKİKA… Dünyanın gündemi bir kez daha Suriye’ydi… Suriye ordusunun operasyonları ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG, Fırat’ın doğusuna çekilmeyi kabul etti. Suriye hükümeti ile YPG arasında Haseke için yapılan 4 günlük ateşkesin bugün bitmesi beklenirken bölgede bir kez daha gerilim yükseldi. Suriye ordusu Haseke sınırında eli tetikte beklerken, kritik noktadan ilk canlı yayını gerçekleştiren AHaber Muhabiri Mehmet Geçgel, askerin bölgeye konuşlandığına dikkat çekti. İşte detaylar!

SON DAKİKA… Dünyanın gündeminde bir kez daha Suriye ve Orta Doğu'da yaşanan gerilim vardı. Suriye ordusuna entegre olmayan ve 10 Mart mutabakatına uymayı reddeden terör örgütü YPG/SDG, iyice sıkıştı! Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlar ile Fırat'ın batısından çekilen terör örgütü YPG ile Suriye hükümeti arasında bu kez Haseke için mutabakat yapıldı.

HASEKE SINIRINDAN İLK CANLI YAYIN... AHABER MUHABİRİ MEHMET GEÇGEL AKTARDI!

4 günlük ateşkesin bugün dolması beklenirken, gözler bir kez daha Haseke sınırındaydı… kritik bölgeden ilk yayını AHaber yaptı… AHaber muhabiri Mehmet Geçgel ile Kameraman Mehmet Ali Bağ, Haseke sınırındaki hareketli anları AHaber ekranlarında ilk kez canlı olarak yayınladı. Mutabakatın sahaya yansıtılmasına dair bir adım gelmediğini belirten Geçgel, teröristlerin kamikaze drone'lar ile saldırı düzenlediğini vurguladı.

Suriye ordusu kuşatmayı tamamladı! Haseke'den ilk canlı yayın A Haber'de | Video

İçeride sivillere Ayn-El Arab'da da sivillere yönelik saldırı düzenlediğini belirten Geçgel, Suriye ordusunun Haseke'ye askeri sevkiyat gerçekleştirdiğini de açıkladı. Mutabakat için sürenin uzatılmayacağını belirten Mehmet Geçgel "Akşam saatlerinde burada hareketlilik yaşanabilir. Burada fırtına öncesi bir sessizlik var. Bulunduğumuz noktaya pek çok kez drone saldırısı gerçekleştirildi" bilgisini paylaştı.

SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ BARRACK, SDG İLE GÖRÜŞTÜ

Gözler, saatler içerisinde ateşkesin sona ereceği Haseke'ye çevrilmişken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG yöneticisi Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Barrack, görüşmenin içeriğine dair yaptığı paylaşımda, ABD'nin SDG ile Suriye hükümeti arasında 18 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasına ve anlaşmada belirtilen entegrasyon sürecini ilerletmeye yönelik güçlü destek verdiğini söyledi. SDG yöneticisi Mazlum Abdi de Barrack ile Suriye'deki gelişmelere dair görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

MUTABAKATTA DİKKAT ÇEKEN 7 MADDE

Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin mutabakatta 7 madde bulunuyor. Buna göre SDG'ye, bölgelerin fiilen entegrasyonuna ilişkin ayrıntılı bir plan hazırlanması ve istişarelerin tamamlanması için 4 gün süre tanındı. Mutabakat sağlanması halinde, Suriye ordusu Haseke ve Kamışlı kent merkezlerine girmeyecek, birlikler şehirlerin çevresinde konuşlanacak.

Haseke vilayetinin ve Kamışlı kentinin barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve ayrıntılar daha sonra ele alınacak. Suriye ordusu Kürt köylerine girmeyecek, bu köylerde yerel halktan oluşan yerel güvenlik güçleri dışında silahlı unsur bulunmayacak. Mazlum Abdi, örgüt içinden Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için birer aday, Halk Meclisi'nde temsil edilecek isimler ve devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere personel listesi sunacak.