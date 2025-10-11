SON DAKİKA | Ticaret savaşı yeniden alevlendi! Trump’tan Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in 1 Kasım 2025'ten itibaren "neredeyse tüm ürünlerde geniş kapsamlı ihracat kısıtlamaları" uygulayacağını duyurduğunu belirterek, buna karşılık olarak ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 100 artıracağını açıkladı.

"TÜM ÜLKELERE YÖNELİK BİR TEHDİT"

Trump, Çin'in bu kararını "uluslararası ticarette eşi benzeri görülmemiş bir saldırganlık" olarak niteleyip, "Bu tüm ülkelere yönelik bir tehdit ve ahlaki bir utançtır" ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamasında ayrıca, ABD'nin 1 Kasım itibarıyla tüm kritik yazılımların ihracatına da kontrol getireceğini duyurdu. "Çin'in böyle bir adım atmış olmasına inanmak güç ama yaptılar. Geriye kalan artık tarihtir." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.