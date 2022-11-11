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Giriş Tarihi: 11.11.2022 14:23 Son Güncelleme: 11.11.2022 14:36

Son dakika | Tonga'da 7,5 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika | Tonga’da 7,5 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Reuters'ın aktardığı son dakika haberine göre, Büyük Okyanus’taki ada ülkesi Tonga’da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.

Son dakika haberi... Bu yılın başında yanardağ patlaması felaketi ile karşı karşıya kalan Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Tonga'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ UYARISI

Bu yılın başında Tonga'nın Hunga Ha'pai Adası'nda bulunan yanardağda patlama meydana gelmiş. Patlamanın ardından Japonya'da tsunami meydana gelmiş çok sayıda ülke için de tsunami uyarısı yapılmıştı. Adanın büyük bir kısmının haritadan silindiği felaketin üzerinden yaklaşık bir yıl sonra şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Tonga bölgesinde tsunami alarmı verildi.

YANARDAĞ FELAKETİ SONRASI YAŞANANLAR

15 Ocak'ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.

Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı.

PATLAMA ÖNCESİ SINIRLARI ÇİZDİ

Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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Son dakika | Tonga'da 7,5 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
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