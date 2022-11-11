Son dakika | Tonga’da 7,5 şiddetinde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika haberi... Bu yılın başında yanardağ patlaması felaketi ile karşı karşıya kalan Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Tonga'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ UYARISI

Bu yılın başında Tonga'nın Hunga Ha'pai Adası'nda bulunan yanardağda patlama meydana gelmiş. Patlamanın ardından Japonya'da tsunami meydana gelmiş çok sayıda ülke için de tsunami uyarısı yapılmıştı. Adanın büyük bir kısmının haritadan silindiği felaketin üzerinden yaklaşık bir yıl sonra şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Tonga bölgesinde tsunami alarmı verildi.