SON DAKİKA | Trump bizzat duyurdu: Türkiye’yi ziyaret edeceğim

Son dakika haberleri...ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ni işaret ederek 'Türkiye'yi ziyaret edeceğim' dedi.

Trump, bu yıl içinde tekrar Çin'i de ziyaret edebileceğini söyledi.

İRAN'I BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

İran'ın anlaşma yapmak zorunda olduğunu söyleyen Trump, Tahran yönetimini "Aksi takdirde onlara hiç hoşlanmayacakları şeyler yapacağız. O noktaya geleceğini sanmıyorum. Bunu yaparsak, bir anda boğazdan petrol akışının kesildiğini göreceksiniz." sözleri ile tehdit etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör