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SON DAKİKA| Trump’tan Umman’a 'bombalarım' tehdidi: İsrail’i 'Gazze’ye saldırmayın' diyerek uyardı!

SON DAKİKA| Trump’tan Umman’a 'bombalarım' tehdidi: İsrail’i 'Gazze’ye saldırmayın' diyerek uyardı!

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilimle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Umman’ın ABD’nin faaliyetlerine müdahale etmesi halinde “fena halde bombalarız” tehdidinde bulunan Trump, İsrail’i Gazze’ye saldırmaması konusunda uyardı. Trump ayrıca İran Devrim Muhafızları yetkilileriyle gizli iletişim kanalları bulunduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2026 14:49 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2026 16:10

Fox News muhabiri Trey Yingst, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı röportajdan, ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Yingst'e göre Trump, Umman'ın ABD'nin Hürmüz'deki faaliyetlerine müdahale etmesi durumunda ne yapacağı sorusuna, "Umman önümüze çıkarsa, onları fena halde bombalarız." şeklinde yanıt verdi.

"DEVRİM MUHAFIZLARIYLA GİZLİCE GÖRÜŞÜYORUM" Trump ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle gizli iletişim kanalları olduğunu söyledi. İran'da ABD'ye ait mühimmatın "küçük bir kısmının" kullanıldığını savunan Trump, "orta seviyede çok sayıda silahları olduğunu", eski ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmiş sistemleri Ukrayna'ya verdiğini dile getirdi. İran ile varılan mutabakatın süresinin dolmasına ilişkin Trump, Tahran yönetiminin "teslim olması gerektiğini" vurgulayarak, "Acelem yok." ifadesini kullandı. Trump, ABD'nin İran'a deniz ablukasının "ekonomik baskı" oluşturduğunu belirterek, İran'ın bu konuda "blöf yaptığını" savundu. İsrail'de ekimde yapılacak seçimleri değerlendiren Trump, "Benim İsrail seçimlerinin dışında kalmam en uygunu olur ancak (adaylardan) birini destekleyebilirim." diye konuştu. Trump ayrıca Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas'ın "silah bırakacağını" söyleyerek, İsrail'in "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" ifade etti.