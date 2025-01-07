SON DAKİKA | Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ? SORUSUNA 'TÜRKİYE' YANITI

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.