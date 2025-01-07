SON DAKİKA | Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.
ANKARA'NIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.