SON DAKİKA| İran’a anlaşma kapısını kapattı mı? Trump’tan JD Vance’e yeni talimat! ‘Hürmüz Boğazı’nı ve paralarını aldık’

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. (İran'ın) Parasını, yüz milyonlarca dolarını ve (Hürmüz) Boğazı'nı aldık." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN JD VANCE'E YENİ TALİMAT

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki "yolsuzluk ve suç meselelerine odaklanması" talimatı verdiğini aktaran Trump, Minnesota, California, Illinois gibi eyaletlerde "yolsuzluk" olduğunu öne sürdü.

Trump, "Her ay milyarlarca dolar çalınıyor." ifadesini kullanarak "suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçenin dengeleneceğini ve Demokrat liderlerin kanında yolsuzluk olduğunu" savundu.