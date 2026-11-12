SON DAKİKA| İran’a anlaşma kapısını kapattı mı? Trump’tan JD Vance’e yeni talimat! ‘Hürmüz Boğazı’nı ve paralarını aldık’
Son Dakika: İran'a yönelik açıklamalarıyla gündeme damga vuran ABD Başkanı Donald Trump, "Anlaşmaya ihtiyacımız yok" diyerek Tahran'a mesaj gönderdi. Hürmüz Boğazı ve İran'ın parasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Trump, bu kez JD Vance'i Demokratların yönettiği eyaletlerdeki yolsuzluk iddialarının üzerine gitmekle görevlendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran ile anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geçti. (İran'ın) Parasını, yüz milyonlarca dolarını ve (Hürmüz) Boğazı'nı aldık." ifadesini kullandı.
TRUMP'TAN JD VANCE'E YENİ TALİMAT
Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki "yolsuzluk ve suç meselelerine odaklanması" talimatı verdiğini aktaran Trump, Minnesota, California, Illinois gibi eyaletlerde "yolsuzluk" olduğunu öne sürdü.
Trump, "Her ay milyarlarca dolar çalınıyor." ifadesini kullanarak "suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçenin dengeleneceğini ve Demokrat liderlerin kanında yolsuzluk olduğunu" savundu.