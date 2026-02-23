SON DAKİKA| Trump’tan Meksika’ya çağrı: Kartellere karşı mücadeleyi artırın!

Bu çağrı, Meksika'nın bir askeri operasyon sonucu uyuşturucu karteli lideri " El Mencho "yu öldürmesinin ardından geldi.

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika 'ya uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü mücadeleyi artırma çağrısında bulundu.

KARTEL LİDERİNİN ÖLÜMÜ SONRASI MEKSİKA KARIŞTI

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.