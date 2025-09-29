SON DAKİKA | Trump-Netanyahu görüşmesi başladı! Gündem Gazze'de yeni barış planı
Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul ediyor. Trump, görüşme öncesi kendisine yöneltilen "Gazze'de barış olacak mı?" sorusuna "Gazze'de barış olacak çok eminim" şeklinde yanıt verdi. Öte yandan görüşmede Trump, Türkiye ve diğer yedi Müslüman ülke lideriyle ana hatları üzerinde mutabakata vardığı yeni Gazze barış planına Netanyahu'nun da onay vermesini isteyecek.
"GAZZE'DE BARIŞ OLACAK, ÇOK EMİNİM"
Trump, görüşme öncesi kendisine yöneltilen "Gazze'de barış olacak mı?" sorusuna "Gazze'de barış olacak çok eminim" şeklinde yanıt verdi.
GÜNDEM YENİ GAZZE BARIŞ PLANI
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde dördüncü kez İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ağırlıyor.
Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu sırasında bir araya geldiği Türkiye ve diğer yedi Müslüman ülke lideriyle ana hatları üzerinde mutabakata vardığı yeni Gazze barış planına İsrail'in de onay vermesini istiyor.
AB İSRAİL'E YAPTIRIM UYGULAMAYI DEĞERLENDİRİYOR
Görüşme, Netanyahu yönetiminin savaşı sona erdirmesi için ağır uluslararası baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. BM 80. Genel Kurulu sırasında başlıca Batılı ülkeler, İsrail'in itirazlarına rağmen Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeler listesine katıldı. İsrail'e karşı spor ve kültürel alanlarda boykot çağrıları giderek artarken, Avrupa Birliği (AB) de bu ülkeye yaptırım uygulamayı değerlendiriyor.