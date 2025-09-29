SON DAKİKA | Trump-Netanyahu görüşmesi başladı! Gündem Gazze’de yeni barış planı

Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkese varmak ve Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için bir anlaşmaya "çok yakın" olduğunu bildirdi.

Netanyahu, cuma günü BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitaben konuşmasına başlarken, birçok delegenin Gazze protestosu için salonu terk etmesi, İsrail Başbakanı'nı neredeyse boş bir salona hitap etmek zorunda bıraktı.

Leavitt, Trump'ın pazartesi günü Hamas'a arabuluculuk yapan Katarlı liderlerle de görüşeceğini sözlerine ekledi.

Beyaz Saray sözcüsü, "Her iki tarafın da makul bir anlaşmaya varabilmesi için bazı tavizler vermesi ve masadan bir miktar mutsuz kalkması gerekebilir; ancak nihayetinde bu çatışmayı bu şekilde sonlandırmayı hedefliyoruz. Anlaşmanın her iki tarafça kabul edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.