SON DAKİKA| Trump Çin lideri Şi'yi Beyaz Saray'a davet etti: Olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşme hakkında, "Olumlu ve yapıcı görüşmeler yaptık. ABD ve Çin'in ekonomileri birbirine bağlı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Çin lideri Şi benim dostum" dedi.

Trump, ABD'lilerin Çin'i çok sevdiğini de bildirdi.

ABD Başkanı, "Barışçıl geleceğe sahip olabiliriz. Çin ile birlikte barış getirelim" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Çin lideri Şi'yi 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet ettiğini belirtti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör