SON DAKİKA: Trump'ı çıldırtan soru! İran - ABD - İsrail savaşında Rusya iddiasına ateş püskürdü! ' Bu ne kadar salakça bir soru..."

ABD Başkanı Donald Trump , koleji sporları üzerine düzenlenen yuvarlak masa toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Normal seyrinde devam eden etkinlik, soru-cevap kısmına geçilmesiyle bir anda dünya gündemine oturan bir tartışmaya sahne oldu. Trump, Rusya 'nın İran 'a destek verdiği yönündeki iddiaları duyunca adeta küplere bindi.

"SANA SAYGIM VAR AMA BU SORU APTALCA"

Fox News muhabiri Peter Doocy'nin, "Görünen o ki Ruslar, İran'ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD'lilere saldırıyorlar..." cümlesini kurduğu anda Trump müdahale etti. Muhabirin sözünü sert bir şekilde kesen Trump, "Dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum ama bu ne kadar aptalca bir soru! Biz burada bambaşka bir şeyden bahsediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.