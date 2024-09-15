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Giriş Tarihi: 15.9.2024 21:52

Son dakika: Trump'ın bulunduğu golf kulübünde silah sesleri

Son dakika... Donald Trump'ın Seçim Kampanya Sözcüsü: Trump'ın çevresinde silah ateşlendi. Şu an güvende. New York Post, Trump'ın golf kulübübün dışında iki kişinin birbirine ateş ettiğini Trump'ın hiçbir şekilde tehlikede olmadığını ifade etti.

Son dakika: Trump’ın bulunduğu golf kulübünde silah sesleri

Son dakika... Donald Trump'ın Seçim Kampanya Sözcüsü: Trump'ın çevresinde silah ateşlendi. Şu an güvende. New York Post, Trump'ın golf kulübübün dışında iki kişinin birbirine ateş ettiğini Trump'ın hiçbir şekilde tehlikede olmadığını ifade etti.

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Son dakika: Trump'ın bulunduğu golf kulübünde silah sesleri
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