Son dakika: Trump'ın bulunduğu golf kulübünde silah sesleri
Son dakika... Donald Trump'ın Seçim Kampanya Sözcüsü: Trump'ın çevresinde silah ateşlendi. Şu an güvende. New York Post, Trump'ın golf kulübübün dışında iki kişinin birbirine ateş ettiğini Trump'ın hiçbir şekilde tehlikede olmadığını ifade etti.
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Son dakika... Donald Trump'ın Seçim Kampanya Sözcüsü: Trump'ın çevresinde silah ateşlendi. Şu an güvende. New York Post, Trump'ın golf kulübübün dışında iki kişinin birbirine ateş ettiğini Trump'ın hiçbir şekilde tehlikede olmadığını ifade etti.
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Son dakika: Trump'ın bulunduğu golf kulübünde silah sesleri