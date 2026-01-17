SON DAKİKA | Trump’tan Grönland hamlesi! 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Grönland meselesine ilişkin sert mesajlarına bir yenisini daha ekledi.

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'nın 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10'luk gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağını duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ülkelerin Grönland konusunda ABD ile uyumlu hareket etmediğini savunarak, bu duruma ekonomik yaptırımlarla karşılık verileceğini ifade etti. Açıklamada, yeni gümrük vergilerinin doğrudan ticari ilişkilere uygulanacağı belirtildi.

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında da Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamış ve bu konuda müttefik ülkelerden destek beklediğini dile getirmişti.