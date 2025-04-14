Son dakika: Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa...

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek, "İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşılaşır." dedi.

Son dakika: Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa...

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşılaşır. İran nükleer silaha sahip olmadığı sürece büyük bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa...

BİDEN VE ZELENSKİY'İ SUÇLADI

Öte yandanTrump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelenskiy'i suçladı

Trump, açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ben buraya yeni geldim. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve diğer herkes Başkanınıza saygı duydu. Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa...

"ŞİMDİ BU SAVAŞI DURDURMALIYIZ"

Bu savaşla hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Trump, şöyle devam etti:

"Devlet Başkanı Zelenskiy ve sahtekar Joe Biden bu rezaletin başlamasına izin vererek kesinlikle korkunç bir iş yaptılar. Bu savaşın başlamasını engellemenin birçok yolu vardı. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi bu savaşı durdurmalıyız, hem de çok hızlı bir şekilde."

Son dakika: Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa...

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.