Son dakika: Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa...

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek, "İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşılaşır." dedi.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 19:35 Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 19:56

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli yoksa sert bir yanıtla karşılaşır. İran nükleer silaha sahip olmadığı sürece büyük bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

BİDEN VE ZELENSKİY'İ SUÇLADI Öte yandanTrump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda bir kez daha Biden ile Zelenskiy'i suçladı Trump, açıklamasında, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş benim savaşım değil, Biden'ın savaşı. Ben buraya yeni geldim. (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve diğer herkes Başkanınıza saygı duydu. Eğer 2020 başkanlık seçimleri hileli olmasaydı ki pek çok açıdan öyleydi, bu korkunç savaş asla yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.