SON DAKİKA| Trump’tan Rusya Ukrayna savaşı hakkında açıklamalar: NATO söylediklerimi yaparsa savaş hızla biter

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Ukrayna savaşı hakkında, "NATO söylediklerimi yaparsa savaş hızla biter" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetçi lider Trump, eğer tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol almayı durdurursa Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya da hazır olduğunu belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...