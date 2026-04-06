SON DAKİKA | Trump'tan yeni açıklama: İran bir gecede yok edilebilir
Son dakika haberleri... ABD Başknı Donald Trump, Beyaz Saray'a İran'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimini bir kez daha tehdit eden Trump, "İran bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir." dedi.
Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İran bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir. İran pilotun başına ödül koymuştu. Pilot yüksek noktaya tırmandı ve yakalanmadı. Tarihi bir kurtarma operasyonuydu. İran'dan hiçbir kayıp almadan çıkmayı başardık. Operasyona 155 katıldı.