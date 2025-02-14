SON DAKİKA | Trump’tan yeni Gazze tehdidi: Sert bir duruş sergileyeceğim

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, "yarın (15 Şubat) Gazze konusunda sert bir duruş sergileyeceğimi İsrail ne yapacak emin değilim" dedi.

Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.