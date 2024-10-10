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Giriş Tarihi: 10.10.2024 08:30 Son Güncelleme: 10.10.2024 08:34

Son dakika: Türk vatandaşlarını taşıyan gemi Beyrut’tan ayrıldı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan’daki Türk vatandaşlarını tahliye edecek olan geminin Beyrut’tan ayrılarak Mersin’e doğru yola çıktığını açıkladı.

İHA
Son dakika: Türk vatandaşlarını taşıyan gemi Beyrut’tan ayrıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliye işlemleri hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: Türk vatandaşlarını taşıyan gemi Beyrut’tan ayrıldı
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