SON DAKİKA | Türkiye düşmanı senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı! 100 bin dolar kefelatle serbest

Son dakika haberi: Türkiye karşıtı eylemleri ile bilinen ABD Senatosu'nun eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez, haklarında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla açılan dava kapsamında ABD'nin New York kentinde hakim karşısına çıktı. Kısa süren duruşmada, Menendez ve eşi, haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını reddederek, suçsuz olduklarının iddia etti.
Skandalın patlak vermesinin ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından istifa eden Menendez'i 100 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakan mahkeme, Menendez'in tüm kişisel pasaportlarına el koyarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi fakat senatör olarak resmi görevle ülke dışına seyahat etmesine izin verdi.
MENENDEZ'İN EŞİ 250 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI
Mahkeme, Menendez'e eşi dışında diğer sanıklarla hiçbir şekilde temas kurmamasını ve avukatların olmadığı durumlarda davanın gerçeklerini bilen senato görevlileriyle de temas kurmamasını emretti. Mahkeme ayrıca, Menendez'in eşi Nadine'yi ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakarak, yurtdışına seyahat yasağı getirdi.
Menendez ile aynı davada yargılanan işadamları Jose Uribe, Fred Daibes ve Wael Hana çıkarıldıkları mahkemelerde suçsuz olduklarını ileri sürdü.
SENATÖRLÜK MAKAMINI KULLANARAK YOLSUZLUK" SUÇLAMASI
New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine Arslanian'a, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.
Federal savcılar, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.
İddianamede ayrıca, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.
Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar ve satışlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan askeri yardımlar ile Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.
Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: MENENDEZ'İN DEVREDEN ÇIKMASI BİZE AVANTAJ SAĞLIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Menendez hakkında yürütülen rüşvet soruşruması ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Bizim, F-16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz.