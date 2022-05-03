Son dakika haberleri: Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme geçildi.İki ülke arasındaki ilişkilerin 3. ayağı Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti. Türkiye saatiyle 11.30'da başlayan görüşme 3.5 saattir devam ediyor. Özel temsilcilerin görevlendirildiği toplantının Türkiye temsilcisi Serdar Kılıç, Ermenistan temsilcisi ise Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan oldu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU BİR HAVADA DEVAM EDİYOR

Toplantıda normalleşme için çok sayıda başlığın olduğu ve konuların ayrıntılı bir biçimde ele alındığı iddia edildi. Uzun süren görüşmelerin olumlu bir havada devam ettiği belirtildi. Nitekim Antalya Diplomasi Forumu'na katılımda bulunan Ermenistan'ın tavrı bu duruma işaret etmişti.

ÖN ŞART OLMADAN DEVAM ETTİRME KARARI

Görüşmelerin ilki Rusya'nın başkenti Moskova'da ikincisi Viyana'da gerçekleşmişti. Taraflar ilk iki görüşme sonrasında müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmadan devam ettirme kararı aldı.

UÇUŞLAR 2 ŞUBAT TARİHİNDEN BERİ DEVAM EDİYOR



İki ülke arasında bu kapsamda 2 Şubat'tan itibaren uçuşlar başladı. Dördüncü buluşmanın iki ülke başkentlerinde gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

Son Dakika: Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme! Normalleşme adımları hız kesmeden devam ediyor | Video