SON DAKİKA| Türkiye dahil 8 ülke Hamas’a memnuniyetlerini dile getirdi

Son Dakika: Türkiye, Ürdün, BAE, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır ortak açıklama yaparak, "Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakma ve müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri bakanları ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri bakanları, "Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail'in tam çekilmesini ve iki devletli çözüm oluşturulmasını" vurguladı.

