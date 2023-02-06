Son dakika: Türkiye’de yaşanan deprem sonrası tsunami uyarısı! İtalya alarma geçti

Son dakika deprem haberleri: Türkiye'nin Kahramanmaraş ilinde yaşanan 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası bilanço ağırlaşıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun yanı sıra Suriye, Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Irak'ta da hissedilen depremin ardından İtalya da alarma geçti.
İTALYA KIYILARINDA TSUNAMİ UYARISI
İtalya, Türkiye'de meydana gelen depremin ardından olası tsunami dalgaları için alarm durumuna geçti.
Sivil Savunma Dairesi, Ingv Tsunami Alarm Merkezi (CAT) tarafından işlenen verilere dayandırılan "Tsunami uyarısı: İtalya kıyılarına ulaşan olası dalgalar" başlıklı uyarısında, "Depremin ardından Sivil Koruma Dairesi, İtalya kıyılarına ulaşan olası tsunami dalgaları için uyarı yayınladı. Kıyı bölgelerinden uzaklaşmanız, yakınlardaki daha yüksek alanlara gitmeniz ve yerel makamların talimatlarına uymanız tavsiye ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
"Tsunami, büyük bir su kütlesinin hızlı hareketiyle bir dizi deniz dalgası oluşturur. Uyarı, özellikle deniz seviyesinden çok yüksek olmayan ve hatta daha düşük olan bölgelerde kıyıya yakın yerlerdeki insanlar için gerçek bir tehlike belirtir. Sadece 0,5 metre yüksekliğindeki bir dalga bile tehlikeli sellere ve çok güçlü akıntılara neden olabilir." açıklamasınının ardından kıyı bölgelerinde yaşayanlara "Dikakrli olun" uyarısı yapıldı.