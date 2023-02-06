Son dakika: Türkiye’de yaşanan deprem sonrası tsunami uyarısı! İtalya alarma geçti

"Tsunami, büyük bir su kütlesinin hızlı hareketiyle bir dizi deniz dalgası oluşturur. Uyarı, özellikle deniz seviyesinden çok yüksek olmayan ve hatta daha düşük olan bölgelerde kıyıya yakın yerlerdeki insanlar için gerçek bir tehlike belirtir. Sadece 0,5 metre yüksekliğindeki bir dalga bile tehlikeli sellere ve çok güçlü akıntılara neden olabilir." açıklamasınının ardından kıyı bölgelerinde yaşayanlara "Dikakrli olun" uyarısı yapıldı.