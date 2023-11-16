SON DAKİKA | Türkiye’den, soykırımcı Netanyahu’nun Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sert tepki!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftiralarına çok sert tepki geldi.
Bakanlık, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı, "Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" ifadelerini kullandı.