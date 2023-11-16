Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
Giriş Tarihi: 16.11.2023 00:01 Son Güncelleme: 16.11.2023 00:13

SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!

Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert tepki geldi. Bakanlık, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" ifadelerini kullandı.

AA
SON DAKİKA | Türkiye’den, soykırımcı Netanyahu’nun Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sert tepki!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftiralarına çok sert tepki geldi.

Bakanlık, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, "Filistin halkına karşı uyguladıkları katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA