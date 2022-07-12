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Giriş Tarihi: 12.7.2022 01:19 Son Güncelleme: 12.7.2022 01:21

Son dakika: Twitter-Musk cephesinde işler kızışıyor! Karşı hamle geldi: Geçersiz ve haksız

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Son dakika: Twitter-Musk cephesinde işler kızışıyor! Karşı hamle geldi: Geçersiz ve haksız

Son dakika haberleri... Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder Elon Musk, Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın almayı kabul etmiş dün yaptığı açıklamayla ise anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Elon Musk'ın anlaşmayı feshetmesi sonrası Twitter'ın hisseleri sert düşüş gösterdi. Elon Musk'ın fesih hamlesine Twitter'dan jet karşılık geldi. Sosyal medya şirketi Twitter, Elon Musk'ın satın alma anlaşmasını feshetme kararının "geçersiz ve haksız" olduğunu bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Twitter'ın avukatı William Savitt tarafından Musk'ın avukatı Mike Ringler'e gönderilen 10 Temmuz tarihli konuya ilişkin mektup, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirim sonucu kamuoyuyla paylaşıldı.

"GEÇERSİZ VE HAKSIZ"

Söz konusu mektupta, Musk'ın anlaşmayı feshinin "geçersiz ve haksız" olduğu, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin reddedildiği anlamına geldiği belirtildi.

Twitter'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinin hiçbirini ihlal etmediği vurgulanan mektupta, anlaşmanın yürürlükte olduğu aktarıldı.

KAYIP YÜZDE 11'İ AŞTI!

Öte yandan, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararı sonrası Twitter'ın hisseleri haftanın ilk işlem gününde sert düşüş gösterdi. New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 11'i aştı.

Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği cuma günü bildirilmişti.

Musk'ın avukatları, SEC'e yapılan bildirimde, Twitter'ın, şirketin iş performansı için önemli olan platformdaki sahte veya spam hesaplarla ilgili birden fazla bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini belirtmişti.

Bildirimde, Twitter'ın anlaşmanın birçok hükmünü esaslı şekilde ihlal ettiği, yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunun görüldüğü kaydedilmişti.

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Son dakika: Twitter-Musk cephesinde işler kızışıyor! Karşı hamle geldi: Geçersiz ve haksız
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