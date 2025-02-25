SON DAKİKA | Ukrayna ile ABD "değerli madenler" konusunda anlaştı

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya yapılan yardımlara karşılık olarak ülkedeki değerli madenlerin kullanım hakkını talep etmişti. Afp'de yer alan habere göre, ABD ile Ukrayna değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı. ABD'nin ise anlaşmadaki zorlayıcı maddeleri kaldırdığı vurgulandı. Haberde ayrıca anlaşmanın cuma günü imzalanabileceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın bu talebine yanıt olarak, nadir madenlerin zaten Ukrayna'nın zafer planının bir parçası olduğunu ve ABD'nin bu yeraltı zenginliklerinin Rusya'nın eline geçmeyeceğini garanti etmesi durumunda, Trump'ın önerisini kabul etmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya sağlanan askeri ve ekonomik desteğin devamı karşılığında, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri gibi değerli maden kaynaklarına erişim talebinde bulunmuştu. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların karşılığında bu kaynaklara erişim hakkı istediğini belirtmişti.

"BUNU GERİ ALMAYI HAK EDİYORUZ"

Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasını yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." diyen Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'nın yararına olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz."