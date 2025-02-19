SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Başkan Erdoğan destek oldu!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını istiyorum. Biz adil bir barış, kalıcı bir barış, sürdürülebilir bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini istemiyoruz. Ve bence bu bütün bunları istemememiz oldukça adil bir duruş.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de geri getirmemiz için destek oldu. Özellikle de Kırım Tatarları'nın geri getirilmesine ilişkin destek olmuştu. Eşim de, Emine Hanım ile aynı konseptte görüştüler. Zaten yetimlerimiz konusunda çok destek oluyorsunuz.

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