Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş açıklamalar!
Giriş Tarihi: 23.2.2022 16:16 Son Güncelleme: 23.2.2022 16:29

SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş açıklamalar!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş açıklamalar!

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy canlı yayında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin sözde bağımsızlığını tanıyan açıklamalarının ardından Almanya’dan gelen tepkiyi takdir ettiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden krizde yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin sözde bağımsızlığını tanıyan açıklamalarının ardından Almanya'dan gelen tepkiyi takdir ettiğini açıkladı.

Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını doğru bulduğunu belirtti.

Zelenskiy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz Avrupa'nın ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün Ukrayna toplumundan son derece önemli bir sinyal aldık. Fikrimizin desteklenmesinden memnuniyet duyuyorum. Polonya'nın desteği ile birlikte Ukrayna'ya NATO adayı statüsünün verilmesini rica ediyoruz. Dostlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA