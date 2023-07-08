Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşüyor...
Giriş Tarihi: 8.7.2023 10:15 Son Güncelleme: 8.7.2023 10:49

Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşüyor...

Son dakika haberi... Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'nde... Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşüyor...

Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşüyor...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenski ve Patrik Bartholomeos, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sabah saatlerinde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Zelenski'yi patikhanenin giriş bölümünde bulunan avluda karşıladı. İkili daha sonra, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ne girdi. Zelenski tören öncesi basına mensuplarına dönerek "Günaydın. Teşekkür ederim" dedi. Kilisede düzenlenen törende savaşta hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Bartholomeos'un özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Ukrayna lideri Zelenskiy Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA