SON DAKİKA: Ukrayna Soçi’de petrol deposunu vurdu!
Son dakika haberleri… Ukrayna, Soçi’de bulunan bir petrol deposunu vurdu, yangına 120 itfaiye ile müdahale ediliyor. Öte yandan Rusya Sivil Havacılık Otoritesi saldırı sonrası hava güvenliğini sağlamak için Soçi Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
Son Dakika Haberleri... Ukrayna, Rusya'nın Soçi kentinde bulunan petrol deposunu vurdu. Yangına 120 itfaiye ile müdahale edilirken, Rusya Sivil Havacılık Otoritesi, Ukrayna'nın saldırısı sonrası hava güvenliğini sağlamak için Soçi Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR…