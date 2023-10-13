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Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:35

Son dakika | UNICEF vahametin boyutunu gözler önüne serdi: Gazze'den gelen görüntüler korkunç

Son dakika haberi: UNICEF "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." dedi.

Son dakika | UNICEF vahametin boyutunu gözler önüne serdi: Gazze’den gelen görüntüler korkunç

UNICEF "Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı." dedi.

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Son dakika | UNICEF vahametin boyutunu gözler önüne serdi: Gazze'den gelen görüntüler korkunç
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