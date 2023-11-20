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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Yargıtay'dan flaş Can Atalay kararı: İtiraz yolu...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 18:02 Son Güncelleme: 20.11.2023 18:47

SON DAKİKA | Yargıtay'dan flaş Can Atalay kararı: İtiraz yolu...

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına ilişkin yapılan itiraz başvurusunda, karar hakkında inceleme yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
SON DAKİKA | Yargıtay’dan flaş Can Atalay kararı: İtiraz yolu...

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'la ilgili verdiği ihlal kararına karşın Yargıtay 3. Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetmişti. Daire'nin kararı sonrası Atalay'ın avukatları karara itiraz etmişti.

DAİRE: KARAR VERİLMESİNE YER YOKTUR

İtirazı değerlendiren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, incelenecek bir konu olmadığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

SUÇ DUYURUSUYLA İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Diğer taraftan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusuyla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA | Yargıtay'dan flaş Can Atalay kararı: İtiraz yolu...
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