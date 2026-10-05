SON DAKİKA| Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdi

Son Dakika: Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiğini duyururken İran destekli Husiler kontrolün kendilerinde olduğunu savundu.

SON DAKİKA| Yemen ordusu Babulmendeb’te kontrolü ele geçirdi
AA
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Son dakika haberleri: Yemen ordusu Babulmendeb'te kontrolü ele geçirdiğini duyururken İran destekli Husiler kontrolün kendilerinde olduğunu savundu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen ordusunun başlattığı harekata 100 savaş uçağıyla hava desteği sağladığını ve şu ana kadar 324 hedefi imha ettiklerini duyurdu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN

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