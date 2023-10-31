Son dakika: Yemen’deki Husiler İsrail’e yönelik saldırıları üstlendi!

Son dakika... İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Binlerce Filistinli bombalamalarda hayatını kaybetti.
Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.
HUSİ SÖZCÜSÜ: FÜZELERLE İSRAİL'İ HEDEF ALDIK
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.
İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini iddia eden Seri, İsrail'in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.
İLK DEFA ÜSTLENİYORLAR
Yemen'de Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler, ilk defa İsrail'e yönelik saldırıları üstleniyor.
İsrail ordusu, Kızıldeniz'den İsrail'e atılan karadan karaya füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.