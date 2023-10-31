Son dakika: Yemen’deki Husiler İsrail’e yönelik saldırıları üstlendi!

HUSİ SÖZCÜSÜ: FÜZELERLE İSRAİL'İ HEDEF ALDIK

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda füze ve İHA'larla İsrail'i hedef aldıklarını söyledi.

İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek için bugün üçüncü kez saldırı düzenlediklerini iddia eden Seri, İsrail'in saldırıları duruncaya kadar İHA ve füzeli saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.