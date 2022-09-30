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Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:45 Son Güncelleme: 30.9.2022 09:48

Son dakika: Zaporijya'ya füze saldırısı: 23 ölü...

Son dakika: Zaporijya’ya füze saldırısı: 23 ölü...

Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi... Zaporijya Valisi tarafından yapılan açıklamada; sivillerin de bulunduğu bölgeye füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 23 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.

Zaporijya Valisi tarafından yapılan açıklamada; sivillerin de bulunduğu bölgeye füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 23 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.

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Son dakika: Zaporijya'ya füze saldırısı: 23 ölü...
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