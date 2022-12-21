SON DAKİKA | Zelenski savaşın başından bu yana ilk kez yurt dışında! Ukrayna liderinin uçağı ABD’ye indi

Son dakika haberine göre; Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlattığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.

ZELENSKİ ABD'DE

Zelenski'yi taşıyan uçak ABD'ye iniş yaptı. Zelenski'nin ABD'de Başkan Biden ile görüşmesi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirmesi bekleniyor.

KONGRE'DE KONUŞMA YAPACAK

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD'ye gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve ABD arasındaki iş birliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA DEV YARDIM

ABD, Ukrayna'ya yeni askeri yardım yapacaklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.