SON DAKİKA | Zelenski’den Başkan Erdoğan’a ’Tahıl Anlaşması’ mektubu

Geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması 17 Temmuz tarihi itbariyla sona erdi. Rusya, anlaşmayı yeniden uzatmayacaklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise anlaşmasın uzatılmasından yana olduklarını kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN VE GUTERRES'E MEKTUP GÖNDERDİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Zelenski, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya olmadan da devam edebileceğini belirtti.
RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Anlaşma bugün itibarıyla artık yoktur" ifadesini kullanarak Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurtmuştu. Peskov, mevcut şartlarda anlaşmaya katılımlarını durdurduklarını, gerekli koşullar sağlanırsa anlaşmaya geri döneceklerini söylemişti.