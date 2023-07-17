SON DAKİKA | Zelenski’den Başkan Erdoğan’a ’Tahıl Anlaşması’ mektubu

Geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması 17 Temmuz tarihi itbariyla sona erdi. Rusya, anlaşmayı yeniden uzatmayacaklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise anlaşmasın uzatılmasından yana olduklarını kaydetti.