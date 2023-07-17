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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | Zelenski'den Başkan Erdoğan'a 'Tahıl Anlaşması' mektubu
Giriş Tarihi: 17.7.2023 23:03 Son Güncelleme: 17.7.2023 23:12

SON DAKİKA | Zelenski'den Başkan Erdoğan'a 'Tahıl Anlaşması' mektubu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Zelenski, anlaşmanın Rusya olmadan da devam edebileceğini ifade etti. Rusya ise gerekli koşulların sağlanmadığı gerekçesiyle anlaşmadan çekildiklerini duyurmuştu.

SON DAKİKA | Zelenski’den Başkan Erdoğan’a ’Tahıl Anlaşması’ mektubu

Geçen yıl Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması 17 Temmuz tarihi itbariyla sona erdi. Rusya, anlaşmayı yeniden uzatmayacaklarını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise anlaşmasın uzatılmasından yana olduklarını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN VE GUTERRES'E MEKTUP GÖNDERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönderdi. Zelenski, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Rusya olmadan da devam edebileceğini belirtti.

RUSYA ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Anlaşma bugün itibarıyla artık yoktur" ifadesini kullanarak Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurtmuştu. Peskov, mevcut şartlarda anlaşmaya katılımlarını durdurduklarını, gerekli koşullar sağlanırsa anlaşmaya geri döneceklerini söylemişti.

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SON DAKİKA | Zelenski'den Başkan Erdoğan'a 'Tahıl Anlaşması' mektubu
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