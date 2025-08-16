SON DAKİKA| Zelenskiy ABD’ye gidiyor

Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini söyledi.

Zelenskiy, cumartesi günü Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, barışı sağlamak için üretken bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Başkan Trump'ın, Ukrayna-ABD-Rusya üçlü toplantısı düzenleme önerisini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ayrıca Avrupa'nın da görüşmelere dahil olması gerektiğini yineledi.