İstanbul’da tarihi barış zirvesi! ABD heyeti Türkiye’ye geliyor: Ukrayna ve Kremlin’den peş peşe açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

Dmitriy Peskov, "Rus tarafı, perşembe günü gerçekleşmesi gereken müzakerelere hazırlanmaya devam ediyor. Şimdilik başka bir yorum yapmayı planlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapılması öngörülen görüşmelere kimlerin katılıp katılmayacağı merak konusu iken Ukrayna ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi.

ABD HEYETİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılsın ya da katılmasın, ABD Başkanı'nın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İstanbul'da olmayı planlıyor.

Trump'ın katılma olasılığının Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten yetkili, "Trump'ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.

"Şu anda her şey çok dinamik." diyen yetkili, perşembe günkü müzakerenin nasıl sonuçlanacağı konusunda kimsenin bir fikri olmadığını kaydetti.

Ayrıca yetkiliye göre, Trump'ın ekibi, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılacak görüşmeleri gözlemlemeyi planlıyor.