SON DAKİKA| Trump’ın baskısı sonrası Zelenskiy geri adım attı: Ukrayna’dan saldırıları durdurma teklifi!

Zelenskiy, pazar günü Avrupalı liderlerle görüşmelerini sürdüreceğini belirterek, ilave hava savunma sistemleri ve savaş uçakları için mühimmat dahil yeni destek paketleri konusunda her gün temaslarda bulunulduğunu kaydetti.

Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, çatışmanın tırmanmasını önlemeye yönelik adımların karşılıklı olması ve somut güvenceler içermesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN YENİ BİR DEVLET BAŞKANI EDİNME VAKTİ GELDİ"

Trump, Zelenskiy'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlayarak, "Bence Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi." dedi.

Trump, bir gazetecinin "Acı çeken Ukraynalılara ne yapmalarını önerirsiniz?" sorusunu, "(Ukraynalıların) Anlaşma yapabilecek yeni bir lider bulmalarını öneriyorum, çünkü aslında pek çok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiç yapmıyor." şeklinde yanıtladı.

Trump, "Bu savaş beceriksizlik yüzünden çıktı. Asla başlamamalıydı. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybetmiş olmazdınız. Ülkenizin yüzde 30'unu kaybettiniz ve 1 milyondan fazla insan öldü. İki tarafta toplamda 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti." diye konuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör