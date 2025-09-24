SON DAKİKA| Zelenskiy: Uluslararası hukuk bizi korumuyor
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Uluslararası hukuk bizi korumuyor. Suriye, Gazze, Ukrayna, hiçbiri yardım görmüyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Uluslararası hukuk bizi korumuyor. Suriye, Gazze, Ukrayna, hiçbiri yardım görmüyor" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'nın NATO'yu ihlal ettiğini bildirdi.
AHaber CANLI YAYIN
AYRINTILAR GELİYOR...