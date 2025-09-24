SON DAKİKA| Zelenskiy: Uluslararası hukuk bizi korumuyor

Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Uluslararası hukuk bizi korumuyor. Suriye, Gazze, Ukrayna, hiçbiri yardım görmüyor" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın NATO'yu ihlal ettiğini bildirdi.

