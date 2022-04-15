Son dakika | Zimbabve’de kilise otobüsü devrildi: 35 ölü, 71 yaralı; nedeni pes dedirtecek cinsten

Son dakika haberleri: Afrika'nın kuzeyinde bulunan Zimbabve'de bir felaket yaşandı. Paskalya nedeniyle kiliseye giden insanları taşıyan bir otobüs yoldan çıkaran vadiye düştü.

35 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Korkunç kaza nedeniyle 35 kişi öldü, 71 kişi ise yaralandı. Otobüsün yerel bir kilise olan Zion Hristiyan Kilisesi üyelerini taşıdığı ifade edildi.

NEDENİ PES DEDİRTTİ

İlk belirlemere göre kaza, otobüs 'aşırı yüklendiği' için gerçekleşti. Normalde otobüsün en fazla 75 yolcu kapasitesinin olduğu ifade edildi.

"ÖRNEK OLMALARI GEREKİYORDU"

Yetkililer, "Kilise halkı olarak örnek olmaları gerekirdi. Ancak onlar aşırı yüklemeye neden oldular" sözlerine yer verdi.