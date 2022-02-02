Son dakika:Yunanistan’ın geri ittiği 12 göçmen donarak ölmüştü! BM’den açıklama: Dehşete düştük

IOM tarafından daha önce birçok kez belirtildiği gibi bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarında ve dünyanın birçok yerinde hareket halindeki insanlara yönelik artan "geri itme" haberlerinin son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Msehli, geri itmelerin soruşturulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.