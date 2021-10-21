Son füze denemesi BM’yi alarma geçirmişti! Kuzey Kore: ABD’nin anormal tepkileri endişelendiriyor

HEDEF ALMADIK

Kuzey Kore'nin caydırıcılığının "belirli bir devleti veya gücü hedef almadığı, ancak savaşın kendisini önlemeye ve egemenlik haklarını savunmaya yönelik olduğunun" kaydedildiği haberde, sözcü denemenin Pyongyang'ın en büyük düşmanları olan ABD ya da Güney Kore'yi dikkate alarak yapılmadığını söyledi. Ayrıca sözcü, "Son denemeyi yaparken ABD'yi ne plana kattık ne de hedefledik. Söz konusu deneme tamamen ülkenin savunması için planlanmış bir çalışma. Bu yüzden ABD'nin füze denemesi konusunda endişelenmesine veya sorun yapmasına gerek yok" ifadelerine yer verdi.