Son gelen yaralılarda hiç görülmeyen türde yanıklar var

Siyonist İsrail rejimi, Gazze katliamlarının 10'uncu haftasında bölgenin güneyine hapsettiği sivilleri vurmaya devam ediyor. Terör devleti, Gazze'de ailelerin tüm fertlerini hedef alarak ev ev bombalamalarını sürdürüyor. Özellikle binlerce insanın sığındığı mülteci kamplarına saldırılar yoğunlaştı.Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir El Berş, önceki gece İsrail saldırıları sonrası hastanelere tedavi için getirilen 100 Gazzelide daha önce hiç görülmeyen yanıklara rastladıklarını söyleyerek "Nefes alamama, boğulma vakaları da dikkatimizi çekti. Bu İsrail'in fosfor bombası kullandığını gösteriyor" dedi.Daha önce Anadolu Ajansı tarafından görüntülenen ve Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail'in savaş suçu işlediğine dair kanıt olarak kullanılan fosfor bombası fotoğraflarından sonra yaralılardaki yanık ve boğulma vakaları da delilleri güçlendiriyor. Fosfor bombası oksijenle birlikte yanmaya başlayarak yoğun bir beyaz duman ve daha sonra yüksek miktarda ateş ortaya çıkarıyor.